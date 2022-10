II Liga: Estrela da Amadora subiu ao sexto lugar, Covilhã segue no fundo da tabela

Redação com Lusa

O Estrela da Amadora abriu, este sábado, a nona jornada da II Liga a vencer na receção ao Covilhã (2-1), no Estádio Nacional, em Oeiras, resultado que mantém os serranos no último posto da classificação.

Afastadas da Taça de Portugal na segunda eliminatória, os dois conjuntos defrontaram-se no único encontro da II Liga a ter lugar no fim de semana - as restantes partidas vão ser disputadas entre terça e quinta-feira.

O encontro iniciou-se de forma bem dividida e com ocasiões para ambos os lados; a equipa da casa dispôs da primeira, por João Silva, que aos 12 minutos conseguiu colocar-se em boa situação mas não conseguiu ultrapassar Vítor São Bento, que defendeu para canto.

Ainda antes da passagem do primeiro quarto de hora o Covilhã respondeu com uma dupla oportunidade, mas ambos os remates, de Zé Tiago e N"Diaye, foram afastados por defesas estrelistas quando estavam bem enquadrados com a baliza.

Quando o foco mudou novamente para o meio-campo ofensivo do Estrela da Amadora, surgiu o primeiro golo do encontro, apontado através de um pontapé de canto e um entendimento perfeito entre dois compatriotas - Mário Balbúrdia cruzou de forma milimétrica para a impulsão de Gaspar, que abriu a contagem aos 19.

Seguiu-se, até intervalo, um período de maior iniciativa do Covilhã, mas sempre sem que os serranos conseguissem criar ocasiões de relevo perante a defesa amadorense.

A segunda parte seguiu a mesma toada até que o Estrela da Amadora repetiu o que havia feito na etapa inicial e mostrou-se mais eficiente aos 65 minutos com um passe em profundidade de Jean Felipe, privilegiando a velocidade de Gustavo Henrique, que não se fez rogado e 2-0.

O Covilhã assumiu o controlo do jogo e conseguiu instalar-se no meio-campo amadorense, mas revelou-se desinspirado no momento da finalização, acabando apenas por reduzir a desvantagem já em tempo de compensação, aos 90+5 minutos, num livre lateral cobrado por Gilberto Silva que gerou um desvio infeliz de Aloísio para a sua própria baliza.

Após nove jogos, o Covilhã segue no 18.º e último lugar com cinco pontos, enquanto o Estrela da Amadora subiu provisoriamente ao sexto lugar, com 14.

Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

Estrela da Amadora - Sporting da Covilhã,

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gaspar, 19 minutos.

2-0, Gustavo Henrique, 65.

2-1, Aloísio, 90+5 (na própria baliza).

Equipas:

- Estrela da Amadora: Brígido, Jean Felipe, Gaspar, Rui Correia, João Reis (Erivaldo Almeida, 87), Sebastián Guzmán (Latyr Fall, 82), Aloísio, Mário Balbúrdia, Gustavo Henrique (Régis N´Do, 75), Ronald Pereira (Diogo Salomão, 82) e João Silva (Ronaldo Tavares, 87).

(Suplentes: António Filipe, Joneston Omorwa, Diogo Salomão, Ronaldo Tavares, Latyr Fall, Kwenzokuhle Shinga, Hevertton, Régis N"Do e Erivaldo Almeida).

Treinador: Sérgio Vieira.

- Sporting da Covilhã: Vítor São Bento, Diogo Rodrigues (Tiago Lopes, 61), Jaime Simões, Mohammed Adams (Pedro Casagrande, 61), Jorginho Araújo (Rúben Ferreira, 61), Seydine N"Diaye, Gilberto Silva, Zé Tiago, Guilherme Beléa (Juan Perea, 75), Nuno Rodrigues e Kukula (Wilinton Aponza, 83).

(Suplentes: Bruno Bolas, Pedro Casagrande, Sergio Quintero, Juan Perea, Diogo Cornélio, Rui Ferreira, Wilinton Aponza, Tiago Lopes e Dudu Santos.

Treinador: Alex Costa.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mohammed Adams (18), Brígido (59), Tiago Lopes (62), Kukula (79), João Silva (84) e Juan Perea (90+1).

Assistência: 714 espectadores.