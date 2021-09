Idrissa Sylla reforça o ataque do Farense

Assinou um contrato com os algarvios por uma época com mais uma de opção.

Idrissa Sylla, avançado guineense de 30 anos, com um percurso de carreira no Anderlecht (campeão belga em 2017), Queens Park Rangers, Bastia, Le Mans FC e Zulte Waregem é reforço do Farense.

Com presenças na Liga dos Campeões e Liga Europa, conta também com 28 internacionalizações pelo seu país e assinou um contrato com os algarvios por uma época com mais uma de opção.