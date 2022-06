Ícaro Silva é reforço confirmado para a defesa do Académico de Viseu

Redação com Lusa

Central brasileiro junta-se a Capela no lote de aquisições já oficiais para 2022/23.

O central Ícaro Silva é o segundo reforço confirmado pela SAD do Académico de Viseu para a época 2022/23 na II Liga. O brasileiro, de 33 anos, regressa a uma região onde esteve entre 2017 e 2019, então como jogador do Tondela, tendo assinado contrato com os viseenses até 2023.

Na carreira em Portugal, onde chegou em 2013, Ícaro Silva alinhou, além de no Tondela e Feirense, onde esteve as três últimas temporadas, no Chaves.

Depois do médio defensivo Capela (ex-Penafiel), Ícaro Silva é o segundo reforço oficialmente confirmado pela SAD do Académico de Viseu para o plantel que, na época 2022/23, vai continuar a ser orientado pelo técnico Pedro Ribeiro.

Quanto a renovações, foram já confirmadas a do médio internacional angolano Paná e do jovem avançado Miguel Sena.

Transitam para a nova época, com contrato com o clube beirão, os jogadores Luisinho, Musa Yahaya, Yuri Araújo, Tiago Mesquita, Vítor Bruno, Nuno Tomás, Daniel Nussbaumer, Mbaye e Cheik Niang.