Hugo Marques e os regressos a casa de madrugada: "Foi bom ver a satisfação de todos nós e da cidade"

O guarda-redes Hugo Marques continua radiante e as suas declarações provam, claramente, o que lhe vai na alma. Titular absoluto durante a época, foi uma das peças fundamentais na subida do Farense à I Liga e agora já só pensa na estreia no campeonato principal. "É o ponto mais alto da minha carreira. Os sucessos da equipa, que em três anos subiu do terceiro ao primeiro escalão, e o trabalho diário com os técnicos fizeram-me crescer. Poder defrontar os grandes do nosso futebol aos 34 anos é a cereja em cima do bolo", comenta o guardião, que renovou por uma época com mais uma de opção, levando já três anos no clube.

O carinho dos adeptos, a estrutura profissional do clube e a confiança transmitida pelo treinador Sérgio Vieira merecem igualmente o devido destaque por parte do guarda-redes. "Começámos a época a apalpar terreno, até porque havia grandes candidatos com orçamentos a condizer, mas, com o passar dos jogos, viu-se que tínhamos condições para subir. Nas 24 jornadas realizadas, o Farense andou 22 em zona de promoção, apesar das desgastantes viagens, com chegadas a casa já de madrugada". Mas o sacrifício compensou. "Foi bom chegar ao fim e ver a satisfação de todos nós e da cidade".

Pessoalmente, Hugo Marques considera que conseguiu manter "um nível alto", com correspondência na ambição do coletivo, e, sem temer o "grande desafio" que aí vem, mostra-se entusiasmado por ir atuar "entre a elite" e já sonha com o inferno do São Luís. "Reviver esse ambiente vai ser fantástico", garante, deixando algumas palavras para o presidente João Rodrigues, o diretor Manuel Balela e Sérgio Vieira. "A estrutura é forte e séria e acredito que estará à altura. O nosso presidente sente muito o clube e o seu projeto é para vingar. Importa estabilizar o Farense na I Liga e depois até podemos sonhar mais alto".

Venceu Taça de Portugal no FC Porto

Hugo Marques é internacional por Angola e tem dupla nacionalidade, tendo feito a formação no Varzim e no FC Porto. Em 2005/06 até recebeu a medalha de vencedor da Taça de Portugal - esteve no banco no jogo com o Marco - e só não ficou com a de campeão porque nunca foi utilizado nessa época. Tinha 20 anos na altura. Depois, representou vários clubes, incluindo os angolanos Kabuscorp e 1.º de Agosto, regressando a Portugal em 2016/17 para jogar no Covilhã.