Holsgrove deixa Paços de Ferreira e reforça o Olympiacos

Quem também está de saída é o chileno Juan Delgado

Holsgrove vai representar os gregos do Olympiacos, deixando o Paços de Ferreira, clube da II Liga de onde também sai Juan Delgado.

"O Jordan Holsgrove assinou pelo Olympiacos", confirmou fonte pacnese, sem precisar números, num negócio a pensar mais nas finanças do clube. Quem também está de saída é o chileno Juan Delgado, num negócio, em princípio, a realizar com um emblema estrangeiro, confirmou a mesma fonte, sem detalhar pormenores.

Entretanto, o médio brasileiro Luiz Carlos já se juntou ao grupo e trabalha com os companheiros desde quarta-feira, num plantel também subtraído do contributo do reforço brasileiro João Araújo.

O avançado, que se lesionou sozinho no jogo de preparação com o Feirense, no dia 12 de julho (vitória do Paços por 7-1), fez uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo e terá de ser operado, desconhecendo-se para já o tempo de paragem.