Histórico: Académica empata com o Penafiel e desce à Liga 3

"Estudantes" receberam e empataram (0-0) com o Penafiel, descendo à terceira divisão do futebol profissional português.

A Académica empatou 0-0, este sábado, com o Penafiel, em jogo da 30.ª jornada da Liga SABSEG, vendo assim consumada a descida à terceira divisão do futebol português, algo histórico em 134 anos de existência. Os "estudantes" estavam obrigados a vencer para manterem as esperanças na permanência, depois de na sexta-feira o Varzim ter triunfado (1-0) sobre o Casa Pia.

Em Coimbra, o empate consumou a oitava descida da história da Académica, a primeira ao terceiro escalão, uma vez que, com quatro rondas por disputar, os estudantes matematicamente já não podem deixar os lugares de despromoção: somam 16 pontos, menos 11 do que o Académico de Viseu, também em zona de despromoção direta, e 12 do que o Trofense, que ocupa o lugar reservado ao play-off de permanência, com estas duas equipas a defrontarem-se ainda hoje.

A Académica, um dos históricos clubes nacionais, jogará assim na Liga 3 em 2022/23, depois de 88 épocas consecutivas, desde 1934/35, entre a primeira e a segunda divisões do futebol luso, num trajeto que até hoje contava com sete descidas e 24 presenças na divisão secundária.