Henrique Gomes deixou o Gil Vicente e é reforço do Académico de Viseu

Trata-se do terceiro reforço assegurado pelo clube da II Liga

O lateral esquerdo Henrique Gomes, ex-Gil Vicente, é reforço do Académico de Viseu, anunciou hoje a SAD do emblema da II Liga de futebol, o terceiro oficialmente confirmado no plantel orientado por Vítor Martins.

O atleta, de 27 anos, terminou uma ligação de quatro temporadas ao serviço do primodivisionário Gil Vicente, em que fez grande parte da sua formação, e alinhou em 58 partidas oficiais pela principal equipa.

Prossegue agora carreira no Académico de Viseu, como reforço para o setor mais recuado da equipa que viu sair Vítor Bruno, lateral esquerdo que rumou ao Alverca, equipa da Liga 3.

Henrique Gomes junta-se na lista de reforços ao defesa João Pinto (ex-Feirense) e ao médio Samba Koné (ex- FC Porto).

O plantel academista continua a preparar o primeiro jogo oficial da temporada 2023/24, marcado para o sábado, pelas 11:00, no terreno do Rio Ave, da I Liga, a contar para a primeira fase da Taça da Liga.