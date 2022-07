Helitão deixa Covilhã para representar o CSKA 1948, da elite do futebol búlgaro

Helitão Tito, de 26 anos, jogou nos serranos em 2021/22, no primeiro ano a jogar fora do Brasil.

O defesa-central Helitão assinou por duas épocas com o CSKA 1948, da Bulgária, deixando marca ao serviço do Covilhã, com 36 jogos e seis golos marcados.

"Estou muito feliz pela minha transferência, sinto-me realizado por ter a oportunidade de jogar em uma liga de primeira divisão do continente europeu e por isso estou muito motivado com esse desafio na minha carreira. Só Deus sabe o quanto orei e trabalhei para ter uma oportunidade como essa, então sinto-me confiante em ajudar meus companheiros e o clube a alcançar os objetivos, que é chegar em competições europeias. Esse também é um sonho que tenho e nada melhor que todos num só objetivo", disse Helitão, que termina assim a sua passagem por Portugal.

"Estou contente e pronto para superar mais um desafio, no começo não vai ser fácil por causa do idioma, mas com o tempo me esforçarei para aprender, para tudo ficar mais fácil dentro de campo e fora também. Sobre o país, fica aquela curiosidade de tudo, como vai ser, como é, mas nossa vida de atleta profissional tem tudo isso, basta termos paciência e aprender cada situação. Ressalto, mais uma vez, que estou feliz em fazer parte da família CSKA 1948", concluiu.