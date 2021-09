"Helidowski": goleador da Liga SABSEG tem uma curiosa história de vida

Emprestado pelo Arouca, com quem tem contrato até final da época, Heliardo é o melhor marcador da Liga SABSEG.

Heliardo conseguiu afirmar-se rapidamente nos alvinegros e está em destaque neste arranque. A história do avançado brasileiro no futebol é, no mínimo, pouco comum nos dias de hoje. Natural de Iporã, no estado do Paraná, sempre morou na vizinha Cafezal do Sul, onde começou a jogar futsal, ao serviço do Umuarama, quando já tinha 15 anos.

Com apenas 20 anos, estava decidido a parar até que um amigo o inscreveu nos testes do Internacional de Porto Alegre e tudo mudou já que, de repente, estava a treinar nos sub-23 colorados, ao lado de jogadores que, hoje, são craques mundiais, como Alisson Becker (Liverpool) ou Fred (Manchester United). Foi sucessivamente emprestado até brilhar no São José, emblema no qual se sagrou o melhor marcador do estadual Gaúcho, que lhe valeu, em 2016, um contrato com o Tondela.

Após duas épocas, assinou pelo Arouca, mas, devido a sucessivas lesões, esteve dois anos sem jogar até ajudar os beirões a subir à I Liga, na temporada anterior, somando 27 jogos e cinco golos, tantos como os que marcou pelo Varzim em seis jornadas. "Adaptei-me bem. Os adeptos são impressionantes e não sabia que eram tão fanáticos", exprimiu o avançado de 29 anos, que revela estar a "trabalhar para melhorar a explosão e a velocidade". "Fazer golos ajuda, mas o essencial é confiarmos uns nos outros", comentou o goleador, que até já tem alcunha no balneário: "Na brincadeira, o Lessinho chama-me "Helidowski"", concluiu.