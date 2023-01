Heliardo reforça o ataque do Penafiel até ao final da temporada

O ponta-de-lança brasileiro, de 31 anos, é o primeiro reforço de inverno da equipa.

O Penafiel anunciou, esta quinta-feira, o primeiro reforço de inverno: Heliardo. O ponta-de-lança brasileiro, de 31 anos, assinou contrato válido até ao final da temporada e junta-se, assim, a Roberto, Fábio Fortes e Marcus Molvadgaard no ataque penafidelense, embora este último esteja lesionado e, por isso mesmo, seja menos uma opção para Filipe Rocha.

O avançado regressa, novamente, a Portugal, depois de ter começado a temporada nos coreanos do Gyeongnam, onde realizou 10 jogos, embora não tenha apontado qualquer golo.

No futebol português, Heliardo conta com passagens pelo Tondela - onde disputou o principal escalão português -, Arouca e, mais recentemente, o Varzim, onde esteve por empréstimo dos arouquenses na última temporada. Pelos poveiros marcou dez golos e fez duas assistências em 32 jogos. Agora, é mais uma opção para os durienses que entram em campo no domingo frente ao Estrela da Amadora.