Heliardo eleito o melhor jogador do mês de setembro na Liga SABSEG

Avançado superou Fábio Espinho e Gabrielzinho na votação.

Heliardo, avançado do Varzim, onde joga por empréstimo do Arouca, foi eleito o melhor jogador da Liga SABSEG no mês de setembro, numa votação levada a cabo pela Liga.

Depois de ter sido eleito o melhor avançado no referido período, o jogador de 29 anos recolheu 17,90% dos votos dos treinadores principais da prova, superando Fábio Espinho (Feirense), com 17,28% dos votos, e Gabrielzinho (Rio Ave), que contabilizou 10,49%.

Heliardo fez dois golos e uma assistência em setembro, num total de 174 minutos de utilização, ajudando o Varzim a conquistar uma vitória e um empate.