Heliardo eleito melhor avançado da Liga SABSEG em setembro

Dianteiro brasileiro do Varzim foi o mais votado e superou os adversários Daniel Nubaumer (Viseu) e Gabrielzinho (Rio Ave)

Heliardo, avançado do Varzim, foi eleito o melhor avançado a atuar na Liga SABSEG durante o mês de setembro, anunciou, esta quarta-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que promoveu uma votação feita pelos treinadores da competição.

O dianteiro brasileiro, atual segundo melhor marcador da Liga SABSEG, reuniu a preferência dos técnicos ao receber 20,13% dos votos, tendo superado Daniel Nubaumer (Viseu, 13,21%) e Gabrielzinho (Rio Ave, 10,69%).

Heliardo, camisola '9' do Varzim, convenceu a maioria com o rendimento, em setembro, nos jogos com o Varzim (alinhou durante 90') e com o Estrela da Amadora, contra quem apontou dois golos - primeiro bis da temporada.