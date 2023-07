Hélder Pedro despede-se do Länk Vilaverdense após a subida

Disputou 15 jogos numa época que terminou com a ascensão do clube aos escalões profissionais.

O médio Hélder Pedro, que chegou ao Länk Vilaverdense no mercado de inverno da última temporada, está de saída.

O jogador, de 29 anos, disputou 15 jogos, e agora procura um novo projeto para prosseguir a carreira.

No currículo, o médio conta com passagens pelo Amarante, Felgueiras e Paredes. Pelos paredenses conta com a conquista do Campeonato de Portugal em 2021/22.