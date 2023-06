Hélder Cristóvão mantém-se no comando técnico do Penafiel

Renovação de contrato por mais um ano foi anunciada pelo emblema duriense.

O Penafiel anunciou, esta quinta-feira, que prolongou a ligação contratual, por mais uma temporada, com Hélder Cristóvão. O treinador, de 52 anos, que chegou no decorrer da época 2022/23, somou quatro vitórias em 16 jogos, tendo conseguido garantir a permanência dos penafidelenses no segundo escalão do futebol português.

No percurso, como treinador principal, Hélder Cristóvão, passou pela equipa B do Benfica, tendo, depois, abraçado novas experiências no estrangeiro, primeiro na Arábia Saudita, depois na Eslováquia.