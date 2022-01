Harramiz reforça ataque do Farense

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Após a contratação de Vasco Oliveira, ex-Estoril para a defesa, Harramiz, avançado de 31 anos, é o segundo reforço do Farense, desta feita para a frente de ataque.

Harramiz, que esta temporada apenas tinha sido utilizada dez vezes no Nefchi, atual quarto classificado da Premyer Liqasi do Azerbaijão, regressa assim a uma casa que bem conhece, visto que já representou os "Leões de Faro" por empréstimo do Benfica, entre 2014 e 2016. Nesse período realizou 75 jogos e marcou 13 golos.

Antes de ir jogar para o Azerbaijão, Harramiz ainda passou pelo Covilhã, Académica, Tondela, Mafra, Leixões e Estoril Praia, estando agora de regresso a Faro.

O jogador, após ter efetuado os exames médicos, assinou um contrato por uma época e meia com o Farense.