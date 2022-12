Rui Pedro Soares adianta que vai reforçar o plantel em janeiro e acredita que a segunda volta será melhor. Porém, não esquece os fatores que levaram à descida na temporada transata. O emblema do Jamor trocou de treinador à quarta jornada, com Nandinho a render José Maria Pratas. A equipa ocupa atualmente o antepenúltimo lugar, com apenas nove pontos.

Não tem sido uma época fácil para a B SAD. A descida à Liga SABSEG resultou numa diminuição de receitas e também na saída de muitos jogadores. A O JOGO, o presidente do emblema do Jamor, Rui Pedro Soares, lembrou algumas situações na temporada transata que levaram ao cenário atual.

"Descemos de divisão numa época em que começámos a jogar longe de casa, em Leiria. Nesses quatro jogos, fizemos três pontos contra adversários que no ano anterior tinham rendido dez. Depois, houve outro ciclo anormal, no qual a estrutura foi afetada por um surto de covid-19. Efetuámos um jogo com nove jogadores e outro um dia depois de o plantel ter saído do isolamento", critica o dirigente, lembrando as mexidas feitas no verão. "Transferimos muitos jogadores e fizemos uma revolução na equipa."

Neste momento, a formação lisboeta ocupa o antepenúltimo lugar, com nove pontos, posição que vai obrigar a alguns reajustes durante o mês de janeiro. "Vamos reforçar muito a equipa, mas também vamos transferir um ou outro jogador. Há atletas com mercado e outros que não estão a ter a mentalidade competitiva adequada. Com as mudanças que vamos operar, acredito que a segunda volta será melhor", vincou Rui Pedro Soares, explicando a razão pela qual decidiu trocar de treinador à quarta jornada: "Estava doente nessa altura, nem falei muito com ele. O falhanço nessa fase foi mais meu que dele. Agora a equipa melhorou e sinto que estamos a crescer."

Nandinho, atual treinador da B SAD, substituiu José Maria Pratas à quarta jornada.

Dupla com mercado

Além de várias entradas, também devem sair jogadores no plantel da B SAD em janeiro. Ao que O JOGO apurou, a formação liderada por Rui Pedro Soares já recebeu abordagens pelo guarda-redes Gonçalo Tabuaço e pelo médio Braíma Sambu, que podem proporcionar um importante encaixe financeiro.