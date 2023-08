Gustavo Mendonça é reforço do Aves SAD

Redação com Lusa

Médio, de 20 anos, jogou no Canelas na época passada

O Aves SAD garantiu novo reforço para o plantel às ordens de Jorge Costa, com a contratação de Gustavo Mendonça, médio que representava o Canelas 2010, numa ligação até 2026, confirmou esta sexta-feira o emblema da II Liga.

Gustavo Mendonça, de 20 anos, foi formado no Benfica e é internacional sub-20 por Portugal.

O jovem atleta integra inclusive a comitiva que viaja esta sexta-feira para Espanha. O Aves SAD vai disputar um encontro particular no estádio José Zorrilla, em Valladolid, no sábado, às 10h00 locais (9h00 em Lisboa), frente ao emblema daquela cidade espanhola, relegado na última época ao segundo escalão.