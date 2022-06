Gustavo França ruma ao Azerbaijão e rende encaixe ao Leixões

Central brasileiro assinou por uma temporada com o FK Sabail.

Gustavo França vai mudar-se do Leixões para o FK Sabail, que disputa o campeonato da I Liga do Azerbaijão. O defesa-central brasileiro assinou contrato com o clube azeri por uma temporada.

O jogador de 25 anos, que chegou ao Estádio do Mar na época passada, oriundo do Nacional-SP, do Brasil, foi utilizado por José Mota em 23 jogos, 20 dos quais na Liga SABSEG e os outros três na Taça de Portugal.

A saída de Gustavo França vai permitir um encaixe financeiro para a SAD leixonense, pois o contrato com o emblema matosinhense era válido até junho de 2023.