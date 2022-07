Guilherme Fernandes reforça baliza do Estrela da Amadora

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O guarda-redes Guilherme Fernandes foi anunciado como o terceiro reforço do Estrela da Amadora para a época 2022/23,

O jovem, de 21 anos, chega ao clube da Reboleira depois de uma temporada na Liga 3, ao serviço do Amora, em que disputou apenas três partidas, no seu primeiro ano como jogador sénior, depois de uma formação dividida entre Sporting, Belenenses e Benfica.

Agora liderados pelo treinador Sérgio Vieira, os estrelistas já tinham anunciado como reforços o guarda-redes António Filipe e o defesa central Rui Correia, ambos oriundos do Nacional, também do segundo escalão, para além de registar 15 saídas do plantel.

Os amadorenses já se despediram de Sérgio Conceição (Seraing, da Bélgica), de André Duarte (Universitatea Craiova, da Roménia), de Anthony Correia (Vilafranquense), de Mamadou Traoré (FK Vojvodina, da Sérvia), de Latón (Varzim), de Diogo Pinto (Casa Pia) e de nove rescisões contratuais, de Nuno Hidalgo, Diogo Santos, Tiago Melo, Edu Duarte, Afonso Figueiredo, Reko Silva, Miguel Rosa, Fabrício Simões e Edrisa Lubega.