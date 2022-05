Guga, figura do líder Rio Ave, foi eleito o melhor médio de abril na Liga SABSEG

Centrocampista vila-condense superou a concorrência de Danilovic (Nacional) e de Neto (Casa Pia)

Uma das peças-chave do Rio Ave, primeiro classificado da Liga SABSEG, Guga foi eleito como o melhor médio da prova em abril último, por escolha dos treinadores da competição, anunciou, esta quarta-feira, a Liga Portugal.

Titular nos quatro jogos disputados pelo Rio Ave nesse período, e fundamental para os vila-condenses venceram o Benfica B, ao apontar o golo do triunfo, Guga, de 24 anos, reuniu 25,93% dos votos dos técnicos do segundo escalão.

Atrás de Guga, ficou Danilovic, médio bósnio do Nacional, com 9,26% dos votos, e Neto, centrocampista do Casa Pia, com 8,64% dos votos, fechou o pódio.