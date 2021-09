Guga e Luís Freire vencem prémios de melhores do mês na Liga SABSEG

Duas eleições foram decididas em votação feita pelos técnicos a competir no segundo escalão secundário

Dois do artífices no notável arranque do Rio Ave na Liga SABSEG, Guga e Luís Freire foram eleitos, respetivamente, os melhores jogador e treinador, em agosto, do segundo campeonato profissional, anunciou, esta quarta-feira, a Liga Portugal.

O centrocampista, titular entre a primeira e quarta rondas, nas quais marcou um golo e fez uma assistência, recolheu 19% dos votos atribuídos pelos treinadores da Liga SABSEG, superando Saviour (Casa Pia, 18%) e Henrique Araújo (Benfica B, 16%)

Quanto a Luís Freire, vencedor do primeiro prémio Vítor Oliveira na atual temporada do segundo escalão, recebeu 28% dos votos, tendo batido o colega Nélson Veríssimo (Benfica B, 27%) e Rui Ferreira (Feirense, 12%).

Sob orientação do técnico rio-avista, em agosto último, o Rio Ave começou o ataque à subida de divisão com uma folgada vitória sobre a Académica (5-1), seguindo-se um empate com o Farense (1-1) e dois triunfos ante Varzim (0-3) e Leixões (2-1).

Por agora, o invicto Rio Ave é líder isolado da Liga SABSEG, com 13 pontos somados em 15 disputados, pecúlio esse traduzido, além das exibições em campo, na maioria das votações para os prémios de melhor do mês relativos a agosto. Em seis possíveis, arrecadaram cinco.

Além de Guga, que também foi eleito o melhor médio no arranque da Liga SABSEG, e o técnico Luís Freire, o guarda-redes Jonathan e o defesa Aderllan Santos foram igualmente distinguidos pela Liga Portugal, por decisão dos treinadores.