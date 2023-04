Guarda-redes Mbaye chamado no Académico de Viseu para jogo forte

O guardião senegalês deve render o castigado Domen Gril, na receção ao Vilafranquense, adversário direto pela subida.

Após superar uma rotura de ligamentos do joelho direito, sofrida na época passada, Momo Mbaye vai voltar a poder mostrar-se em jogos da II Liga, na receção do Académico de Viseu, sábado, ao Vilafranquense, fruto do castigo de Domen Gril. O teste será de exigência máxima, visto que os ribatejanos estão a quatro pontos do terceiro lugar, ocupado pelos viseenses, e, por isso, com aspirações de subir de divisão.

A última vez que o guarda-redes contratado ao FC Porto (estava no plantel secundário) alinhou na II Liga foi em setembro de 2021, na receção ao Farense (2-2), embora esta época, o senegalês, de 25 anos, até tenha sido lançado por Jorge Costa em três jogos, embora todos relativos às taças. Em toda a temporada passada fez apenas 90 minutos contra os algarvios e em esforço, como recorda Tiago Correia.

"Creio que ele se lesionou ainda na primeira parte, depois aguentou o jogo todo e mais tarde verificou-se que tinha de ser operado e iria enfrentar uma longa paragem", explicou o central, que esta época esteve no Amora, referindo que, apesar de tudo, o guardião senegalês tem muito para mostrar. "Ainda tem uma longa carreira pela frente, vai ter agora a oportunidade e espero que a agarre bem, embora o Domen esteja a fazer uma época incrível, sendo, aliás, um dos melhores guarda-redes com quem trabalhei", finalizou.