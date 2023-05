Guarda-redes do Covilhã termina época e o suplente também está indisponível

Bruno Bolas, de 26 anos, utilizado em 28 partidas, sofreu "fraturas vertebrais lombares" e vai parar "entre seis a oito semanas", disse esta terça-feira o secretário-técnico do clube, Vítor Cunha

O guarda-redes titular do Covilhã, Bruno Bolas, lesionou-se no último jogo do emblema da II Liga e vai falhar o resto da temporada, quando o guardião suplente, São Bento, também se encontra indisponível.

Bruno Bolas, de 26 anos, utilizado em 28 partidas, sofreu "fraturas vertebrais lombares" e vai parar "entre seis a oito semanas", disse esta terça-feira à agência Lusa o secretário-técnico do clube, Vítor Cunha.

O guarda-redes lesionou-se aos 56 minutos da partida com a BSAD, encontro que os serranos venceram por 1-0, e foi substituído por Igor Araújo, guardião que, nas últimas seis épocas, foi utilizado em apenas três jogos.

Por seu lado, Vítor São Bento, de 30 anos, que em fevereiro foi operado ao menisco, já se encontra a treinar com o grupo de trabalho e aguarda alta médica "esta semana ou na próxima", para voltar a ser opção para Alex Costa, segundo adiantou o dirigente dos "leões da serra".

A quatro jornadas do final da II Liga, os serranos ocupam o 18.º e último lugar, com 24 pontos, a seis do 15.º posto, o derradeiro que garante manutenção automática e que atualmente é ocupado pelo Nacional. Trofense e B SAD estão em 16.º e 17.º, respetivamente, ambos com 27 pontos.