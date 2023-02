Gril eleito o melhor guarda-redes da Liga SABSEG em dezembro e janeiro

Superou na votação Bruno Brígido e Gonçalo Tabuaço.

Domen Gril, esloveno do Académico de Viseu, foi eleito o melhor guarda-redes dos meses de dezembro e janeiro na Liga SABSEG, numa votação levada a cabo pela Liga junto dos treinadores da competição.

Gril recolheu 25,19% dos votos, superando Bruno Brígido, do Estrela da Amadora, com 16,30%, e Gonçalo Tabuaço, da B SAD, com 13,33%.

No período em questão, o guardião de 21 anos realizou cinco partidas na baliza dos viseenses a contar para o campeonato, onde sofreu apenas quatro golos, contribuindo de forma decisiva para o excelente registo da sua equipa, que não perdeu qualquer jogo na prova ao longo destes dois meses.