Grande penalidade contestada pelo FC Porto B dá vitória à B SAD

Redação com Lusa

Equipa visitante venceu por 2-1 na ronda 19 da II Liga.

A B SAD venceu na visita ao FC Porto B, por 2-1, em jogo da 19.ª ronda da II Liga decidido aos 75 minutos com um penálti muito contestado pelos dragões.

Os visitantes adiantaram-se no marcador com um golo de Edgar Pacheco aos 13 minutos, no primeiro remate à baliza portista, Bruno Costa empatou de grande penalidade, aos 24, e Henrique fez o 2-1 final, aos 75, na conversão de um penálti que o FC Porto B contestou fortemente, mas sem êxito.

Paulo Mendes assumiu o comando técnico da B SAD após o afastamento de Nandinho e saiu-se bem na missão, garantindo mais três pontos para uma equipa que se mantém no 16.º lugar da classificação, a lutar para não descer de divisão.

O FC Porto B permanece no sexto lugar, com 27 pontos.

A equipa lisboeta confirmou sentir-se muito mais à vontade nos encontros fora de casa, que no seu caso costuma ser o Estádio Nacional, em Oeiras, já que foi como visitante que obteve 14 dos 19 pontos que tem.

O FC Porto B dominou toda a primeira parte, teve mais de 70% da posse de bola e nem por isso conseguiu aproximar-se com perigo da baliza de Gonçalo Tabuaço, porque a B SAD foi sempre uma equipa disciplinada a nível defensivo e correu poucos riscos para não ser surpreendida.

Os portistas entraram pele primeira vez na área contrária aos oito minutos, por Wendel, mas a bola acabou por voltar para trás e o perigo potencial esfumou-se.

João Mendes aproveitou uma sobra para tentar a sua sorte aos 11 minutos, com um remate de fora da área, mas falhou na pontaria, e o jogo prosseguiu com a bola quase sempre em poder do FC Porto B e a B SAD na expectativa.

Edgar Pacheco sacudiu a modorra com um grande golo aos 13 minutos, na primeira vez que a B SAD logrou atacar com perigo através de trocas de bola sucessivas, que os portistas não souberam anular. O atacante concluiu a jogada coletiva com um remate potente de fora da área e bateu Runje.

Tavares derrubou Nilton na área da B SAD aos 23 minutos e Bruno Costa, que habitualmente trabalha com a equipa principal do FC Porto, aproveitou a grande penalidade para fazer o 1-1.

A segunda parte foi mais equilibrada e a B SAD abandonou parte dos cuidados defensivos adotados até ao intervalo, tendo então conseguido alguns cantos e criado alguns problemas à defesa portista.

Os visitantes podiam ter desempatado aos 70 minutos, mas João Lima, com a baliza adversária à sua disposição, cabeceou mal uma bola cruzada de esquerda por Edgar Pacheco.

O lance decisivo do jogo ocorreu aos 75 minutos: o defesa central Trova Boni, do Burquiina Faso, arrancou com a bola pelo lado direito, ultrapassou alguns opositores, fletiu para a área portista e caiu, tendo o árbitro entendido que o jogador havia sido travado em falta.

O FC Porto B contestou o penálti com muita veemência, mas o juiz manteve a sua decisão e Henrique bateu a grande penalidade e repôs a sua equipa na frente do marcador.

Os dragões forçaram o andamento, Bruno Costa obrigou Gonçalo Tabuaço a uma boa defesa a dois tempos aos 81 minutos, o guardião da B SAD voltou a estar muito bem aos 88 e João Mendes "ofereceu" a Mota a igualdade já nos descontos, mas o atacante rematou por alto.

Jogo realizado no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - B SAD, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Edgar Pacheco,13 minutos

1-1, Bruno Costa, 24 (g.p.)

1-2, Henrique, 75 (g.p.)

Equipas:

- FC Porto B: Runje, Rodrigo Ferreira, Romain Correia (Mota, 85), Zé Pedro, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Sidnei Tavares (Rui Monteiro, 64), Marcus (Jorge Meireles, 64), Bruno Costa, Nilton (Umaro Candé, 64) e Wendel Silva (Luan Brito, 71).

(Suplentes: Diogo Fernandes, António Ribeiro, Vinhas, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Umaro Candé, Luan Brito, Levi e Mota).

Treinador: António Folha.

- B SAD: Gonçalo Tabuaço, Jojó, Trova Boni, Martim Coxixo, Henrique Gelain, Tavares (Jefferson, 67), Rúben Oliveira (Fabrício, 87), Braima, Samuel Lobato (Castro, 76), João Lima (Fofana, 87) e Edgar Pacheco (Tiago Lopes, 76).

(Suplentes: Álvaro Ramalho, Yaya, Jefferson/11, Castro/19, Fofana721, Bernardo Caldeira/24, Tiago Lopes/35, António Monteiro/42 e Fabrício/84).

Treinador: Paulo Mendes.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Wendel (44), Samuel Lobato (54), Romain Correia (73), Rúben Oliveira (83), Rui Monteiro (86), Castro (89) e Fofana (90+1)

Assistência: 328 espectadores.