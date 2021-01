"Gostava de ver uma equipa jogar a Taça da Liga com 11 jogadores e outra com 20"

Capucho, treinador do Covilhã, criticou a Liga Portugal por não ter adiado o jogo dos serranos - que só tiveram 13 atletas disponíveis - contra o Estoril.

No final do encontro em casa do Estoril, que terminou empatado a zero, Nuno Capucho, treinador do Covilhã, criticou a decisão da Liga de não ter adiado o jogo desta segunda-feira, tendo em conta que os serranos apresentaram-se em campo com apenas 13 jogadores - dois suplentes.

"Gostava que se repensasse algumas situações, porque não é igual para todas as equipas. Há clubes que só conseguem inscrever 25 ou 26 jogadores e depois acontecem situações destas. Outros, frutos das equipas B e sub-23, inscrevem 70 jogadores, mostra que os planteis não são iguais para todos", referiu antes de falar da decisão de não se adiar o duelo.

"Quem se recusou a adiar o jogo? Penso que foi a Liga, por causa da transmissão televisiva. Gostava de ver uma equipa jogar a final four da Taça da Liga com 11 jogadores e outra com 20. Se querem ter mais qualidade, tem de haver mais igualdade. Jogamos só com 13 jogadores contra a melhor equipa da II Liga, o que provocou mais desgaste e cansaço e também estamos a pôr o aspeto físico em causa. Por isso, não pudemos jogar olhos nos olhos. Mas a minha equipa superou-se", criticou.