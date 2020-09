"Gostava de perceber quem faz estes calendários, é incompreensível"

Renato Paiva, treinador do Benfica B, criticou um calendário tão pesado depois de uma paragem tão grande.

Na sequência das críticas ao não adiamento do jogo frente ao Mafra, mesmo depois do pedido de adiamento da equipa da região saloia devido a um surto de covid-19, que tirou cinco jogadores da partida que a formação da zona saloia acabou por vencer 2-1, o treinador do Benfica B aproveitou para fazer uma questão "a quem faz estes calendários".

"Fomos claros ontem à noite na disponibilidade para não jogar. O adversário estava fragilizado e não havia necessidade de fazer isto. Gostava de perceber quem faz estes calendários. Porque é que depois de uma paragem tão grande estamos a jogar a meio da semana no início do campeonato", começou por dizer.

"Vimos de uma paragem brutal, os jogadores com dificuldades físicas, com tanto espaço para jogarmos à frente vamos fazer uma jornada sábado, quarta, domingo. Não estamos a ajudar o futebol. Esta jornada podia ser feita em janeiro, fevereiro, março. É incompreensível e às vezes parece-me que quem toma as decisões não são pessoas do futebol, concluiu".