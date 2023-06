Gonçalo Silva renova pelo Farense: "Que a próxima época seja recheada de sucessos"

Gonçalo Silva chegou ao Farense vindo do Radomiak Radom

Gonçalo Silva renovou por uma temporada com o Farense. O defesa-central, de 32 anos, fez 30 jogos pela equipa algarvia.

"É uma alegria imensa poder vestir esta camisola mais uma época e poder representar este clube no mais alto escalão do nosso futebol. Só tenho a agradecer ao Farense, ao presidente João Rodrigues, ao Zé Luís e a toda a estrutura porque me abrirem novamente as portas em Portugal e eu só quero retribuir com trabalho e dedicação, como tenho feito. Que a próxima época seja mais uma recheada de sucessos e que com todos os farenses juntos e unidos alcancemos os nossos objetivos", referiu Gonçalo Silva.

Antes do Farense, Gonçalo Silva passou por Barreirense, Lousada, Atlético, Sporting de Braga, Belenenses, BSAD e Radomiak Radom (Polónia).