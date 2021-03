Golos do Estoril valem plantação de árvores e Câmara quer retribuir com festa da subida

Clube da Linha associou-se à Semana do Ambiente promovida pelo executivo municipal de Cascais

A SAD do Estoril e a autarquia de Cascais divulgaram uma colaboração ambiental. 20 árvores já foram plantadas no Parque Marechal Carmona

Pelo menos 41 árvores o Estoril vai plantar em Cascais. Esses foram os golos marcados até agora pelos canarinhos na Liga SABSEG e esta segunda-feira a SAD divulgou uma parceria ambiental com a autarquia cascalense, onde promete plantar uma árvore por cada golo marcado no campeonato.

As primeiras 20 árvores já foram plantadas pelos elementos do plantel liderado por Bruno Pinheiro. O capitão Joãozinho foi um dos elementos presentes nesta iniciativa. "É bom o Estoril estar associado a estes projetos", apontou o lateral-esquerdo, que espera poder plantar a promoção à Liga NOS no final da temporada: "É o sonho de toda a gente, não há como fugir. Mas ainda há muitos jogos pela frente. Se conseguirmos oferecer isso, será a cereja no topo do bolo."

Entusiasmado com a campanha do Estoril está o presidente da Câmara Municipal de Cascais de Cascais, Carlos Carreiras. "Espero ainda antes do campeonato acabar receber a equipa na autarquia para festejar o título nacional e também a subida à Liga NOS, que é o lugar onde o Estoril merece estar."

Com 25 jogos disputados, os canarinhos lideram a Liga SABSEG, com 56 pontos, mais dez do que o Feirense, que recebe esta segunda-feira o Académico de Viseu.