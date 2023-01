Golo solitário vale triunfo ao Tondela na receção ao Nacional

Rúben Fonseca, aos 85 minutos, deu a quinta vitória ao Tondela no campeonato, a terceira em casa.

Um golo de Rúben Fonseca permitiu este domingo ao Tondela vencer na receção ao Nacional, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da II Liga.

Rúben Fonseca, aos 85 minutos, deu a quinta vitória ao Tondela no campeonato, a terceira em casa, ao cabecear para o interior da baliza, uma bola que recebeu de Telmo Arcanjo.

O Tondela foi a primeira equipa a procurar o golo, com Daniel dos Anjos (cinco minutos) a cabecear e a fazer a bola raspar na barra, num lance assistido por Tomislav Strkalj.

Após os primeiros 10 minutos, o Nacional começou também a procurar oportunidades e Zé Manuel fez a primeira tentativa, numa bola que saiu rente ao poste direito.

Leia também Vídeos Francisco Conceição assiste para golaço do Ajax. Ora veja O Ajax goleou este domingo em casa do Excelsior, por 4-1, em jogo da 19.ª jornada da Liga neerlandesa. Francisco Conceição, que foi suplente utilizado (entrou aos 62 minutos para o lugar de Klaassen), assistiu para o último tento da partida, um golaço de Devyne Rensch, aos 83'. Veja o golo.

Na segunda parte, as substituições foram imprimindo mais dinâmica ao jogo, em que as duas equipas procuravam 'taco a taco' se adiantar no marcador, tendo Rúben Fonseca, há três minutos em jogo, desempatado o jogo e garantido a vitória ao Tondela.

Com esta vitória, o Tondela fica com 26 pontos e sobe, provisoriamente, ao sétimo lugar, enquanto o Nacional mantém os 17 pontos e a 15.ª posição na tabela.