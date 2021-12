Golo solitário de Achouri dá folga ao Trofense e agrava série viseense

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O Trofense alcança o Académico de Viseu na tabela e sobe para o 10.º lugar, com 17 pontos.

Elias Achouri marcou o único golo na vitória do Trofense frente ao Académico de Viseu (1-0), na 13.ª jornada da Liga SABSEG, aumentando para dois triunfos consecutivos desde a chegada de Francisco Chaló.

À procura de dar seguimento à estreia vitoriosa no terreno do Leixões (2-1), o treinador apresentou-se aos adeptos trofenses com uma vitória conseguida aos 28 minutos e que afasta o emblema da zona de descida, perante os "viriatos", que não vencem há três jogos.

Sem guarda-redes suplente no banco, os viseenses criaram o primeiro lance de perigo numa atrapalhação de Mutsinzi, Famana Quizera roubou a bola e seguiu para a baliza, Rodrigo Moura travou o primeiro remate, a recarga de Paul Ayongo desviou num adversário e Mutsinzi redimiu-se ao afastar o esférico na linha de golo.

A partir dos 20 minutos o ritmo e as oportunidades aumentaram, a primeira para os viseenses, com Ayongo a amortecer para o remate de primeira de Yuri Araújo, que saiu por cima e, na resposta, um toque subtil de cabeça de Bruno Almeida deixou Gustavo Furtado com tudo para inaugurar o marcador, mas Domen Gril agigantou-se e travou o remate.

Aos 29 minutos, Bruno Almeida aguentou a carga no flanco direito até encontrar espaço para servir Elias Achouri na área, o francês dominou e "fuzilou" à malha superior da baliza para colocar os "caseiros" em vantagem, ainda ameaçada no primeiro tempo por uma boa tentativa de Quizera que esbarrou na trave.

No regresso dos balneários, os viseenses entraram melhor à procura da igualdade, que poderia ter surgido logo nos primeiros minutos, mas Pedro Monteiro cabeceou ao lado.

No entanto, a melhor ocasião do segundo tempo pertenceu aos trofenses que ainda se devem estar a perguntar como Gustavo Furtado e Mutsinzi acertaram duas vezes seguidas na trave já dentro da pequena área.

Até ao apito final, José Gomes desesperava no banco dos "viriatos" ao ver a falta de pontaria da equipa, que poderia ter sofrido mais um golo, mas Domen Gril fez a defesa da tarde a remate de Bruno Almeida já nos descontos.

Com esta vitória, o Trofense alcança o Académico de Viseu na tabela e sobe para o 10.º lugar, com 17 pontos, os mesmos que os viseenses.