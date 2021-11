Golo solitário dá vitória ao Nacional em jogo-treino com o Camacha

Rui Borges, técnico do Nacional

Redação com Lusa

Alhassan foi o autor do tento que fez a diferença.

O Nacional, da Liga SABSEG, venceu esta sexta-feira o Camacha, por 1-0, com um golo de Alhassan, em jogo treino disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Aproveitando a ausência de competição oficial, devido aos compromissos das seleções nacionais, e à disputa da quarta eliminatória da Taça de Portugal, prova da qual o Nacional já está arredado, o clube madeirense disputou uma partida de preparação frente à formação do Camacha, conjunto que ocupa a sexta posição na Série A do Campeonato de Portugal, que terminou com uma vitória da equipa orientada por Rui Borges.

O tento solitário foi marcado pelo médio internacional nigeriano Alhassan.

Para sábado está agendado novo jogo-treino, desta vez frente ao primodivisionário Marítimo, numa partida que terá lugar também no Estádio da Madeira.

O próximo compromisso oficial do Nacional é frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, referente à 12.ª jornada da Liga SABSEG, no próximo dia 28 de novembro, às 14h00.