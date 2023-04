Golo no último minuto salva invencibilidade caseira para o Estrela da Amadora

Redação com Lusa

Capita deu vantagem à formação da Amadora, aos quatro minutos, o Mafra deu a volta, com golos de Diga (10) e Pité (68), mas Régis empatou, aos 90+8.

O Estrela da Amadora salvou esta sexta-feira um ponto no tempo de compensação da receção ao Mafra, para empatar 2-2, com um golo de Régis, em jogo da 27.ª jornada da Liga SABSEG.

Capita deu vantagem à formação da Amadora, aos quatro minutos, o Mafra deu a volta, com golos

de Diga (10) e Pité (68), mas Régis empatou, aos 90+8.

O empate permitiu ao Estrela da Amadora, segundo classificado, somar o 19.º jogo sem perder na competição, e atenuou a aproximação do Farense, terceiro, que hoje bateu o líder Moreirense (3-1), e ficou a dois pontos do conjunto orientado por Sérgio Vieira.

Os tricolores chegaram hoje aos 50 pontos, após terem enfrentado um opositor à altura. O Mafra chegava ao Estádio José Gomes 'embalado' por uma série favorável de resultados e atingiu, com esta igualdade, seis jogos consecutivos sem derrotas para progressivamente continuar a afastar-se dos lugares de despromoção, ocupando o 13.º posto, com os mesmos 31 pontos do Benfica B.

O jogo começou a um ritmo alucinante e de eficácia quase absoluta, com as duas equipas a conseguirem marcar um golo cada nos primeiros 10 minutos. Marcou primeiro o Estrela da Amadora, aos quatro, numa recuperação de bola em zona adiantada de Capita, que intercetou uma tentativa de passe de Chriso Kouakou e se isolou para o 1-0.

O Mafra respondeu praticamente de pronto, aos 10, numa jogada bem elaborada pelo corredor esquerdo conduzida até um passe na diagonal de Edwin Vente para receção orientada e remate certeiro de Diga.

O jogo adotou um registo de equilíbrio desde então, com o Estrela da Amadora a procurar ter situações de remate, muitas vezes utilizando a meia distância em função da organização e competência defensiva do Mafra.

Ao invés, a equipa visitante utilizava a transição para criar perigo, assim como triangulações que lhe permitiam ter posse de bola no último terço e tornar totalmente justo o empate ao intervalo.

No segundo tempo, o Estrela da Amadora chamou a si a iniciativa, mas o Mafra nunca deixou de estar confortável no jogo e até consumou a reviravolta no resultado aos 68 minutos, por Pité.

A equipa da casa procurou forçar o último reduto mafrense na procura de, pelo menos, salvar um ponto perante uma férrea resistência visitante e confirmou o seu estatuto de candidato à subida de escalão com um golo a instantes do apito final aos 90+8 minutos, por Régis.