Golo madrugador decidiu Casa Pia-Chaves

Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Um golo madrugador de Jota decidiu o triunfo por 1-0 do Casa Pia na receção ao Chaves, na nona jornada da II Liga SABSEG, que mantém os lisboetas nos lugares cimeiros.

O golo do avançado português, de 22 anos, apontado aos quatro minutos, deixa os gansos na terceira posição do campeonato, com 17 pontos, enquanto o Desportivo falhou a ultrapassagem e ocupa o oitavo posto, com 12 pontos somados.

Casa Pia - Desportivo de Chaves, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Jota, 04 minutos.

Casa Pia: Ricardo Batista, Zach (Kelechi, 46), Vasco Fernandes, Zolotic, Leonardo Lelo, Neto (Camilo, 74), Taira, Derick Poloni, Vitó (Nuno Borges, 74), Jota (Galo, 79) e João Vieira (Sanca, 64).

(Suplentes: Lucas Paes, Galo, Rogério Fernandes, Kelechi, Ricardo Fernandes, Nuno Borges, Sanca, Bozhanaj e Camilo).

Treinador: Filipe Martins.

Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Nuno Coelho, Alexsandro, Bruno Langa (Paulinho, 68), Kevin Pina (João Mendes, 46), Guima (Patrick, 78), Adriano (Wellington, 68), Batxi, João Teixeira e Platiny.

(Suplentes: Samu, Campos, Rocha, Queirós, Paulinho, João Mendes, Wellington, Pedro Ribeiro e Patrick).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guima (69), Neto (70), Ricardo Batista (82), Sanca (85), Platiny (88) e Galo (90+7).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.