Golo madrugador de Joca dita vitória do Leixões sobre 'aflito' Varzim

Joca (camisola 30) apontou o golo do triunfo do Leixões na Póvoa de Varzim

Redação com Lusa

Formação de Matosinhos ascendeu ao tranquilo 11.º posto da Liga Sabseg, enquanto o Varzim continua no penúltimo lugar da classificação

A equipa do Leixões venceu, esta segunda-feira, a formação do Varzim, por 1-0, em partida da 23.ª jornada da Liga Sabseg, que foi decidida com um golo madrugador de Joca Samuel.

O jogador dos matosinhenses apontou o tento que desequilibrou o encontro logo aos dois minutos, numa contrariedade que os poveiros tentaram sempre superar, mas sem o acerto necessário na finalização.

Com este triunfo, o Leixões ascendeu a um tranquilo 11.º posto na classificação, agora com 29 pontos, mais 11 do que o Varzim, que continua 'afundado' na zona descida, ocupando o penúltimo lugar da prova.

Os poveiros vinham de uma moralizadora vitória frente à Académica, mas no lance inaugural de perigo foram surpreendidos por um contra-ataque dos matosinhenses, com Sapara a assistir para o gol ode Joca Samuel.

Apesar da madrugadora desvantagem, o Varzim não atirou 'a toalha ao chão' e assumiu o controlo do desafio, criando várias oportunidades para resgatar o empate, nomeadamente em remates de Fatai e Tiago Almeida, mas sem a melhor pontaria.

O Leixões conseguiu criar alguns desequilíbrios sempre que acelerava nas saídas para o ataque à baliza da formação poveira, mas a maior propriedade esteve na forma coesa como foi anulando o jogo do adversário anfitrião.

Na segunda parte, o Varzim acentuou a pressão e dobrou as situações de golo, mas, nesta fase, surgiu o guarda-redes Stefanovic como grande figura dos visitantes, intransponível apesar das várias tentativas dos poveiros, que acabaram o desafio em superioridade numérica, com a expulsão de Jefferson Encada.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim

Varzim - Leixões, 0-1

Ao intervalo: 0-1

Marcador:

0-1, Joca Samuel, 02 minutos

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Tiago Almeida, André Micael, Luís Pedro, Tiago Cerveira, André Leão, Diarra (Lessinho, 62), Ahmed Isaiah (Irobiso, 83), Fatai (George Ofosu, 83), Patrick e Agdon (Rui Moreira, 71)

(Suplentes: Ismael, Tembeng, Lessinho, Rui Moreira, George Ofosu, Michael Douglas, Irobiso, Nélson Agra e Rui Coentrão)

Treinador: António Barbosa

- Leixões: Stefanovic, Lucas Lopes, Pedro Pinto, Diogo Gomes, Seck, Christophe, Rodrigo (Bruno Monteiro, 61), Joca Samuel (Paulo Machado, 81), Avto (Kiki, 61), Belkheir (Nené, 81) e Sapara (Jefferson Encada, 68)

(Suplentes: Beto, Jota, Paulo Machado, Jefferson Encada, Nené, Edu Machado, Kiki, Bruno Monteiro e Brendon)

Treinador: José Mota

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Leão (16), Sapara (22), Luís Pedro (23), Rodrigo (25), Lucas Lopes (32), André Micael (72), Ahmed Isaiah (79), Stefanovic (87 e Jefferson Encada (88 e 90+7). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Jefferson Encada (90+7).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.