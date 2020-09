"Golo exibe caráter e liderança de Ícaro"

Ricardo chegou a fazer dupla, na época passada em Santa Maria da Feira, com o central, herói na vitória ante o Casa Pia (2-1) e entre elogios, revelou: "Não é de II Liga".

A receção ao Casa Pia já lá vai, mas o modo como o Feirense reverteu o marcador nos descontos, ainda dá que falar, com Ícaro a resgatar os três pontos de cabeça (90"+7"), quando já poucos acreditavam que a vitória era possível.

"O Feirense esteve quase sempre por cima do jogo. É uma equipa que nunca desiste, com uma alma enorme e o Ícaro é um jogador dedicado, que acredita sempre até ao fim. O golo que conseguiu ao cair do pano, exibe a personalidade e o seu caráter, de lutar sempre até à última gota de suor", revelou Ricardo, que na temporada passada, em Santa Maria da Feira, chegou a fazer dupla no eixo da defesa com o brasileiro, que considera ser uma mais-valia dentro do grupo.

"O Ícaro tem qualidade a mais para estar na II Liga, pelas suas capacidades atléticas e pelos desempenhos em termos defensivos e ofensivos, como ficou provado no último jogo. É um verdadeiro líder, este ano com a responsabilidade de capitanear a equipa", descreveu o internacional cabo-verdiano, que pendurou as chuteiras e tenciona abraçar um projeto como treinador.

Sobre os atuais centrais do Feirense, Ricardo também destacou Gui Ramos. "O Feirense tem dois belíssimos centrais [Gui e Ícaro], com quem tive o privilégio de trabalhar e que se complementam muito bem, por isso vai ser difícil fazer golos a esta defesa.

O Monteiro e o Sérgio, conheço de jogar contra. O plantel está bem servido", analisou, recordando a última época: "Tive a oportunidade de começar a jogar com o Ícaro, depois passou a ser o Ícaro-Gui e formaram uma dupla em perfeita sintonia, dava prazer vê-los a jogar. É sempre difícil ficar de fora, mas se houve altura da minha carreira que senti que devia de ficar de fora, foi esta", assumiu, referindo que o Feirense tem fortes possibilidades de subir à Liga esta época.

"Na minha opinião, é o mais forte dos candidatos. Mantém uma estrutura da época passada, incluindo o treinador, grande parte da base da equipa e limita-se a dar continuidade ao que tinham feito na época anterior, na qual se tivessem permitido que o campeonato terminasse, o desfecho, poderia ser outro, por isso vejo o Feirense como uma das equipas mais difíceis de contrariar nesta II Liga", sublinhou.