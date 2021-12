Golo de Steven ao cair do pano isola Feirense no segundo lugar

Numa partida parca em oportunidades, e prejudicada pela chuva, o avançado búlgaro saiu do banco para dar o triunfo aos candidatos

Um golo solitário de Steven já perto do apito final deu a vitória ao Feirense na visita ao Trofense, por 1-0, na 15.ª jornada da II Liga SABSEG, que isola os fogaceiros no segundo lugar.

Numa partida parca em oportunidades, e prejudicada pela chuva, o avançado búlgaro saiu do banco para dar o triunfo aos candidatos e provocou a primeira derrota de Francisco Chaló no banco do Trofense, que se mantém no 11.º lugar, com 20 pontos.

Ao cair do pano, num lance de insistência perto da área do Trofense, Manu fez um remate que saiu enrolado e caiu aos pés do recém-entrado Steven que, à meia-volta, colocou por baixo do corpo de Rodrigo Moura e meteu os três pontos na bagagem dos feirenses que sobem ao segundo lugar, com 29 pontos.

Jogo realizado no Estádio do Clube Desportivo Trofense, na Trofa.

Trofense - Feirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Steven, aos 89 minutos.

Trofense: Rodrigo Moura, Daniel Liberal (Rodrigo Ferreira, 37), Mutsinzi, João Paulo, Simão Martins, Tiago André, Vasco Rocha, Matheus Índio, Bruno Almeida, Gustavo Furtado (Keffel, 64) e Elias Achouri.

(Suplentes: Rogério Santos, Rafa Alves, Andrézinho, André Azevedo, Beni, Abel, Caio Marcelo, Keffel e Rodrigo Ferreira.)

Treinador: Francisco Chaló.

Feirense: Bruno Brígido, Diga (Oche, 74), Cláudio Silva, Ícaro Silva, Sidney Lima, Zé Ricardo, Washington, Latyr (Steven, 62), Samuel Teles (João Paulo, 62), Fábio Espinho (Manu, 62) e Kevin Vargas (Jorge Teixeira, 80).

(Suplentes: Arthur, João Pinto, Manu, João Paulo, Steven, André Rodrigues, Jardel, Jorge Teixeira e Oche.)

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Simão Martins (49), Mutsinzi (51), Fábio Espinho (52), Claúdio Silva (78), Ícaro Silva (82) e Zé Ricardo (90+3).

Assistência: 664 espectadores.