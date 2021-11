Golo aos 94 minutos decide resultado do Vilafranquense-Estrela da Amadora

Golo aos 94 decide resultado do Vilafranquense-Estrela da Amadora

Redação com Lusa

A noite fica também marcada pelos ânimos exaltados entre adeptos e dirigentes das duas equipas já após o apito final do árbitro João Pinho.

Um golo de Sangaré ao cair do pano garantiu o empate do Vilafranquense, 2-2, diante do Estrela da Amadora, na 11.ª jornada da II Liga, disputada em Rio Maior.

A equipa da casa ainda beneficiou de um autogolo de André Duarte, numa partida em que Miguel Rosa e Fabrício marcaram para os forasteiros.

Como este resultado, o Vilafranquense permanece em 15.º lugar da II Liga, com 10 pontos em 11 jornadas, enquanto o Estrela da Amadora soma 16 pontos e vê a oportunidade de chegar aos lugares do pódio ser travada já nos instantes finais.

A noite fica também marcada pelos ânimos exaltados entre adeptos e dirigentes das duas equipas já após o apito final do árbitro João Pinho.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Estrela da Amadora, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Miguel Rosa, aos 45+4 minutos

1-1, André Duarte (autogolo) 46

1-2, Fabrício, 74

2-2, Sangaré, 90+4

Vilafranquense: Adriano Facchini, Filipe Melo, Ença Fati (Bizet, 67), Gabriel Pereira (Bernardo Martins, 46), Marcos Valente (Umaro Baldé, 82), Prince Mendy, Nenê, Belkheir (Sangaré, 67), Mike Moura (Sousa, 43), Léo Bahia, Idrissa Dioh.

(Suplentes: Luís Ribeiro, Sousa, Deyvison, Bernardo Martins, Sangaré, Umaro Baldé, Eric Veiga, Nathan Bizet, Jaquité)

Treinador: Filipe Gouveia

Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Mamadou Traoré, André Duarte, Paulinho (Tipote, 85), Diogo Pinto, Anthony Correia, Diogo Salomão, Afonso Figueiredo, Madson (Miguel Rosa, 28), Chapi (Fabrício, 69), Sérgio Conceição.

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Reko, Fabrício, Tiago Melo, Bruno Gonçalves, Miranda, Matheus Dantas, Miguel Rosa, Tipote).

Treinador: Ricardo Chéu

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mamadou Traoré (19), Sousa (45), José Augusto Faria (treinador adjunto do Estrela da Amadora(57), Filipe Gouveia (treinador do Vilafranquense, 60), Nenê (69), Afonso Figueiredo (70), Ricardo Chéu (treinador do Estrela da Amadora, 70), Nathan Bizet (73), Diogo Salomão (90), Idrissa Dioh (90).

Assistência: cerca de 300 espectadores.