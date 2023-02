Golo aos 90+4 minutos decidiu o Feirense-Vilafranquense

Vilafranquense vence Feirense no último fôlego do jogo.

Um golo de Sangaré, a fechar o encontro, permitiu, este sábado, ao Vilafranquense vencer o Feirense por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da II Liga, disputado em Santa Maria da Feira.

O Vilafranquense colocou-se me vantagem através de Nené, aos 52 minutos, o Feirense empatou aos 85 minutos, após um cabeceamento eficaz de Cláudio Silva, mas o Vilafranquense acabou por chegar à vitória já em período de compensação, com um golo de Sangaré (90+4).

A equipa de Vila Franca de Xira venceu assim pela primeira vez em casa do Feirense e manteve o quinto lugar da II Liga, com 35 pontos, enquanto o Feirense é sétimo, com 21 pontos.

O equilíbrio marcou toda a primeira parte, num jogo em que o Feirense deu o primeiro sinal de perigo, na sequência de um remate de longa distância de André Rodrigues, que o guarda-redes Pedro Trigueira defendeu para canto, aos 17 minutos.

A equipa de Rui Ferreira mostrou-se inconformada e João Tavares voltou a importunar Pedro Trigueira aos 28 minutos, num remate à entrada da área que saiu ao lado da baliza do Vilafranquense.

A fechar a primeira parte, Nené quase inaugurava o marcador para o Vilafranquense na execução de um livre direto, que o guarda-redes Igor defendeu com dificuldade, aos 40 minutos.

O Vilafranquense entrou melhor na segunda parte e inaugurou o marcador por Nené, que surgiu nas costas da defesa do Feirense após passe de Belkheir e, à saída do guarda-redes Igor, rematou para a baliza deserta, aos 52 minutos.

O jogo entrou numa toada de parada e resposta, tendo Nené, para o vilafranquense, e André Rodrigues, para o Feirense, desperdiçado boas oportunidades.

O Feirense manteve a pressão sobre o Vilafranquense na procura do empate, que quase aconteceu num remate de João Paulo, com o guarda-redes Pedro Trigueira a esticar-se para evitar o golo, aos 75 minutos.

A equipa de Rui Ferreira chegou ao empate aos 85 minutos, quando Cláudio Silva, de cabeça, deu a melhor sequência a um canto apontado por Tiago Dias.

Apesar do ímpeto do Feirense na fase final da partida, foi o Vilafranquense quem chegou à vitória, com Sangaré a concluir dentro da área uma boa combinação com Nené (90+4)

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Vilafranquense: 1-2

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Nené, 52 minutos.

1-1, Cláudio Silva, 85.

1-2, Sangaré, 90+4.

Equipas:

- Feirense: Igor, João Oliveira (Ronaldo, 46, Lucas Santos, 73), Sidney Lima, João Pinto (Teles, 62), Cláudio Silva, Tiago Dias, Washington, Tavares (João Paulo, 62), Oche, André Rodrigues (Zé Vítor, 72) e Jardel.

(Suplentes: Arthur, Tony, João Paredes, Zé Vítor, Teles, Lucas Santos, João Paulo, Karamoko e Ronaldo)

Treinador: Rui Ferreira.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony (Hermoso, 77), Suliman, Veiga, Ceitil, André Sousa (Dioh, 63), Belkheir (Sangaré, 63), Luís Silva, Bernardo e Nené.

(Suplentes: Fábio Duarte, Hermoso, Sangaré, Dioh, João Amorim, Maddi, Ricardo Sias, Sílvio e Bruno Silva)

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Léo Alaba (19), André Sousa (33), Belkheir (46), Oche (70), Dioh (75), Zé Vítor (75), Bernardo (79) e Sangaré (88).

Assistência: cerca de 1.000 espectadores.