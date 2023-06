Melhor marcador da equipa reforçou o adversário do V. Guimarães na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

O avançado Edmilson, melhor marcador do Länk Vilaverdense na última temporada, foi apresentado na terça-feira como reforço do Celje, clube esloveno que será o adversário do V. Guimarães na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência no final deste mês.

Edmilson, de 26 anos, passou duas épocas e meia em Vila Verde, ajudando o clube a subir à II Liga.