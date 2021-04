Goleada recorde e borrego de 13 anos: forma do Vizela impressiona

Vizela somou o 18.º jogo sem perder e a série terá um duro exame no domingo de Páscoa, pois vem aí um embate com o líder Estoril.

O 18.º jogo sem perder do Vizela, na Liga SABSEG, valeu a ascensão ao segundo lugar do campeonato que dá a subida direta à Liga NOS. Tal não acontecia desde março de 2008, quando os minhotos ocupavam a mesma posição à 21.ª jornada da prova, numa época começada por Manuel Correia, concluída por Carlos Garcia e terminada no terceiro posto, a um ponto da promoção.

Aliás, o Vizela foi líder, nessa edição da II Liga, durante quatro jornadas e segundo em nove das 30 rondas. Treze anos depois, Álvaro Pacheco repete o feito e coloca o concelho a sonhar com o principal escalão do futebol português, onde os vizelenses só estiveram em 1984/85.

E foi com a maior goleada fora de casa, na Liga SABSEG, que o conseguiu. Ganhar por quatro golos de diferença é, agora, o triunfo mais gordo na condição de visitante, que superou o 4-1 conseguido em Penafiel, em outubro de 2006. Mais, marcar quatro ou mais golos nos profissionais era algo que não acontecia desde 18 de agosto de 2007, quando o Vizela bateu o Beira-Mar, em casa, por 5-1.

Se os números dão azo à crença, Álvaro Pacheco também não escondeu, após o jogo em Matosinhos, que há uma esperança real no seio do grupo. "Passo a passo vamos continuando em busca de um sonho", atirou. Sonho esse que vai ter um teste de fogo no domingo, às 11h00, pois o próximo adversário é nada menos que o líder Estoril, quem tem onze pontos de vantagem face aos minhotos. E o Vizela empatou 2-2 na primeira volta...



