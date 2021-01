Golaço aos 90 minutos decidiu o FC Porto B-Leixões

Lançado na segunda parte, Kiki marcou o golo que decidiu o resultado final do FC Porto B-Leixões

Um golo de Kiki, em cima do minuto 90, decidiu o resultado final do FC Porto B-Leixões, com a vitória, por 2-1, a sorrir à equipa de Matosinhos, agora treinada por José Mota.

Jefferson Encada abriu o marcador aos 17 minutos, mas seis minutos depois Daniel Loader empatou para o FC Porto.

Ao minuto 90, surgiu o golo decisivo de Kiki e na última jogada da partida, uma enorme defesa de Beto impediu Mor NDiaye de empatar para os portistas.

Com este resultado, o FC Porto B caiu para o penúltimo lugar da II Liga (12 pontos), com mais dois pontos do que Varzim, lanterna-vermelha. Já o Leixões ascendeu ao 15º posto, com 14 pontos.