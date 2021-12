Godwin garante vitória ao Casa Pia ante o Varzim e liderança à condição na Liga SABSEG

"Gansos" têm agora 27 pontos, mais um do que o segundo colocado Benfica B e mais dois do que o Feirense, ambos com menos um jogo

Um golo do avançado Saviour Godwin foi suficiente, esta quinta-feira, para o Casa Pia ultrapassar o Varzim (1-0), no encontro inaugural da 13.ª jornada, e, consequentemente, assumir a liderança, à condição, da Liga SABSEG.

No Estádio Pina Manique, os "gansos", que somam, agora, 13 desafios consecutivos sem perder para todas as competições, deram sequência ao bom momento, face ao tento solitário do avançado nigeriano, anotado aos 26 minutos.

Com este triunfo, os lisboetas passar a contabilizar 27 pontos, mais um do que o segundo colocado Benfica B e mais dois do que o Feirense, que fecha o pódio. O Varzim mantém-se, em maus lençóis, no 17.º e penúltimo posto, com apenas sete pontos.

Apesar da derrota, os poveiros até foram superiores, nomeadamente no primeiro tempo, e dispuseram de oportunidades para marcar, quando o "nulo" persistia. Contudo, a falta de eficácia e frieza na finalização, acabou por custar o desaire.

A melhor chance pertenceu ao avançado Heliardo (18 minutos), que teve nos pés uma boa hipótese para bater Ricardo Batista, após se isolar com um passe de Zé Tiago, antes de os defesas gansos, involuntariamente, levarem a bola ao poste, em dois momentos.

De resto, a insistência em esticar o jogo para uns dos atletas com mais influência na equipa comandada por Filipe Martins resultou, mas só à terceira tentativa.

Godwin, sempre que teve espaço e via aberta para a baliza, colocou os defesas adversários em apuros e, depois de atirar a rasar o poste, aos 14 minutos, seguindo-se, no "coração" da área, um remate por cima da barra, desfez mesmo o "nulo".

À passagem do minuto 26, o nigeriano aproveitou a desatenção da defesa "alvi-negra" para acelerar e deixar para trás os oponentes, rematando cruzado e rasteiro para o poste mais distante do guarda-redes Isma.

O segundo tempo não teve tantas claras oportunidades para fazer mexer o marcador, com o Casa Pia a conseguir equilibrar e a ter mais bola, que lhe permitiu gerir a curta vantagem.

Só a oito minutos do apito final, o recém-entrado Banjaqui podia ter feito a diferença no frente a frente com Isma, que viria a evitar de novo o golo, ao defender um "disparo" de Godwin.