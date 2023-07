Gil Vicente empresta lateral brasileiro ao Tondela

Lucas Barros junta-se a Luís Rocha, aos guarda-redes Ricardo Silva e Iuri Miguel, ao avançado Roberto e aos médios Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil e Hélder Tavares, que também assinaram pelo Tondela para a próxima época.

O lateral esquerdo brasileiro Lucas Barros é reforço do Tondela por empréstimo do Gil Vicente, por uma época, anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga.

"Lucas Barros é reforço do Tondela. O lateral esquerdo de 23 anos chega por empréstimo do Gil Vicente, numa cedência válida até junho de 2024", escreveram os tondelenses, num comunicado de imprensa.

Natural do Rio de Janeiro, Lucas Barros fez a sua formação no Botafogo e na época 2021/22 viajou para Portugal para o Covilhã e, no ano seguinte, rumou ao Gil Vicente, que o cede agora ao Tondela.

"Estou muito contente por estar no Tondela e agora quero é trabalhar. [...] Sou um lateral que tem sempre em mente defender bem e apoiar no ataque, se possível com assistências e se der com golos, melhor ainda", afirmou o lateral, em declarações ao clube.

Lucas Barros junta-se a Luís Rocha, aos guarda-redes Ricardo Silva e Iuri Miguel, ao avançado Roberto e aos médios Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil e Hélder Tavares, que também assinaram pelo Tondela para a próxima época.

Na equipa liderada pelo treinador Tozé Marreco mantêm-se Bebeto e o capitão Ricardo Alves, que prolongaram os respetivos contratos com o clube.