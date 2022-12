Galego em definitivo na Coreia do Sul

Extremo estava emprestado pelo Moreirense ao Gangwon FC.

Galego, extremo brasileiro que estava emprestado pelo Moreirense ao Gangwon FC, vai ficar em definitivo no emblema da Coreia do Sul, informou o clube. O empréstimo, que contemplava opção de compra, terminava a 31 de dezembro.

"Estou muito feliz por com esta transferência a título definitivo para o Gangwon FC. Acima de tudo, gostaria de agradecer à equipa técnica e a todos os membros do clube, assim como aos adeptos, por me ajudarem e apoiarem. Quando entrar em campo, darei 110 por cento das minhas capacidades para defender o Gangwon FC", afirmou.