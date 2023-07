Gabriel Barbosa é a mais recente adição ao plantel do Penafiel

Redação com Lusa

Na última época, o avançado brasileiro esteve emprestado ao Kukesi, da principal divisão da Albânia, onde conseguiu apontar seis golos em 32 partidas.

O avançado brasileiro Gabriel Barbosa, proveniente do Levadiakos, da Grécia, é a 14.ª contratação do Penafiel no defeso, rubricando um contrato válido para as próximas duas temporadas, anunciou esta quinta-feira o clube da II Liga.

Na última época, o jogador de 26 anos esteve emprestado ao Kukesi, da principal divisão da Albânia, onde conseguiu apontar seis golos, em 32 partidas disputadas.

Além de Grécia e Albânia, o ponta de lança que foi maioritariamente formado no Palmeiras, tem passagens por Londrino, Figueirense e Paysandu (Brasil), às quais se junta uma experiência na Coreia do Sul, no FC Seul.

O Penafiel avança para a temporada com um plantel remodelado na sua maioria, com Gabriel Barbosa a constituir já a 14.ª contratação dos durienses no atual mercado.

No arranque oficial da época 2023/2024, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, a formação de Hélder Cristóvão viu-se derrotada na deslocação à Madeira, para defrontar o Nacional, tendo perdido por 5-3 nas grandes penalidades, após ter-se verificado uma igualdade a zero no período regulamentar.