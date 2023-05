Fundo da tabela promete emoções fortes nas duas jornadas finais

Nacional, B SAD, Trofense e Covilhã estão coladinhos e tentam sobreviver nesta reta final da II Liga.

A batalha pela permanência na II Liga está ao rubro, a duas jornadas do fim da prova. Nacional, B SAD, Trofense e Covilhã são as quatro equipas que se encontram no fundo da tabela classificativa e que, neste último "sprint" do campeonato, lutam pela permanência nas competições profissionais do futebol português.

Olhando para a classificação atual, os madeirenses ocupam a 15.ª posição (33 pontos), a turma de Oeiras é 16.ª colocada (31), a formação da Trofa está no penúltimo posto (29) e os serranos são o "lanterna vermelha" (28). Desta forma, está tudo em aberto para as derradeiras rondas, ainda para mais tendo em conta que, no próximo sábado, o Trofense visita o Covilhã, a partir das 11 horas, num escaldante duelo que pode ser decisivo nestas contas finais.

No mesmo dia, a B SAD recebe a Oliveirense, enquanto, no domingo, o Nacional desloca-se ao terreno do Estrela da Amadora, que está na luta para subir à I Liga. Na última jornada, o Trofense medirá forças, em casa, com o Mafra, o Covilhã irá ao reduto do campeão Moreirense, a B SAD terá o Vilafranquense pela frente e o Nacional jogará, na Choupana, diante do Académico de Viseu.

Os dois últimos classificados descerão, automaticamente, de divisão, já o conjunto que terminar no 16.º e antepenúltimo lugar disputará um play-off de promoção/despromoção, a duas mãos, contra Braga B ou Länk Vilaverdense, que estão a discutir o play-off de subida da Liga 3 (no intervalo da eliminatória, a equipa de Vila Verde está em vantagem, depois do triunfo forasteiro, por 2-0).