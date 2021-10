Fundação do Futebol atribui prémio de Responsabilidade Social ao Casa Pia

Departamento de comunicação do Casa Pia quis "realçar a diversidade de línguas e culturas" no clube e, com isso, foi o mais recente distinguido pelo órgão da Liga Portugal

Uma produção audiovisual promotora do Dia Europeu das Línguas, que teve a autoria do departamento de comunicação do Casa Pia, recebeu o mais recente prémio de Responsabilidade Social da Fundação do Futebol, relativo ao mês de setembro.

"Esta iniciativa do Casa Pia é excelente. Achámos muito interessante esta ideia que conjugou o Dia Europeu das Línguas à inclusão, associando o tema da diversidade cultural e das línguas. A Fundação do Futebol tem contribuído para chamar à atenção das várias sociedades desportivas para a temática da responsabilidade social", afirmou, esta quinta-feira, Raquel Esperança, presidente do conselho fiscal do órgão.

O sucesso do clube da Liga SABSEG foi alcançado ao juntar jogadores de diversas nacionalidades e, inerentemente, culturas e idiomas distintos para, entre si, ensinarem o slogan "voamos juntos" em diferentes línguas, algo que demonstra "a forma como a diversidade marca golos no futebol profissional", como descreveu a Liga Portugal.

Para a responsável do departamento de comunicação do Casa Pia, Catalina Ramirez, tornou-se imperativo "realçar a diversidade de línguas e culturas" no clube, dada a multiculturalidade existente, ideia essa que foi bem acolhida pelos atletas participantes.

"Os jogadores adoraram a iniciativa, divertiram-se bastante e a ideia foi também trazê-los para perto de nós e sensibilizá-los para se adaptarem, cada vez melhor, à cultura portuguesa, até porque o Futebol é um desporto sem fronteiras", vincou a responsável do emblema casapiano.