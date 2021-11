Francisco Chaló vai ser o novo treinador do Trofense

Treinador de 57 anos é o escolhido para suceder a Rui Duarte no comando técnico da equipa da Liga SABSEG

Francisco Chaló vai ser anunciado em breve como novo treinador do Trofense. O técnico de 57 anos é o escolhido da SAD liderada por João Tomás para suceder a Rui Duarte no comando da equipa e deve começar a trabalhar esta sexta-feira depois de acertar os pormenores do contrato.



Antes de divulgar Francisco Chaló como novo responsável da equipa que esta época regressou à Liga SABSEG, os responsáveis do Trofense ainda vão oficializar primeiro a saída de Rui Duarte que deixou o comando após 14 jogos. No campeonato, somou duas vitórias, empatou cinco e perdeu quatro e na Taça de Portugal venceu um, em Pevidém, e foi derrotado pelo Benfica, sendo assim afastado da competição na 3.ª eliminatória. E na Taça da Liga registou uma derrota, no primeiro jogo oficial da temporada, em casa, com o Covilhã.

O Trofense será o décimo clube da carreira de Francisco Chaló. O técnico começou no Alfenense, a seguir passou pelo Pedras Rubras, representando posteriormente Feirense, Naval, Penafiel, Covilhã, Académico de Viseu, Leixões e, nas últimas três épocas, o Paradou, da Liga da Argélia.

Hélder Sousa cessa funções

como team manager



Hélder Sousa decidiu sair do Trofense. O antigo médio, que exercia o cargo de team manager desde o o início da época passada - que resultou na bem sucedida subida à II Liga -, revelou, na sua página de Facebook, que terminou a ligação ao clube da Trofa.

Mensagem de despedida de Hélder Sousa

"A partir de hoje deixo as minhas funções no Clube Desportivo Trofense. Depois de muitos anos como jogador deste grande clube fui convidado a ficar na estrutura do clube, cargo que abracei de corpo e alma. Foi uma grande caminhada, muita luta diária mas só me ficam grandes momentos, como uma das maiores alegrias da minha vida: ser campeão Nacional [Campeonato de Portugal]. Agradeço a todos que comigo partilharam esta caminhada desde jogadores, treinadores, departamento médico, técnicos de equipamentos e restante staff. Ao presidente da SAD, João Tomás, um agradecimento por toda a confiança e ensinamentos. e ao Jorge Rita, o companheiro de todas as horas. Ao clube, o que desejo é que consiga os objetivos, pois terá de certeza os adeptos ao seu lado como sempre. Saio com a consciência que dei o meu melhor e, mais importante, é que fui fiel aos meus princípios".