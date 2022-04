Francisco Chaló está de saída do comando do Trofense

Francisco Chaló, treinador do Trofense, está de saída

Técnico acordou rescisão amigável com clube. Eventual desfecho foi motivado pela sequência de resultados negativos, que atirou a equipa para lugar aflitivo na Liga SABSEG

O ponto final na ligação entre Francisco Chaló e o Trofense está por horas. O técnico, apurou O JOGO, vai deixar o comando técnico da equipa da Trofa, não tendo orientado o treino do plantel nesta na passada segunda-feira.

Chaló, que assumiu o cargo em novembro passado (quase no fim da primeira volta da Lisa SABSEG), acordou a rescisão amigável com o Trofense, eventual desfecho motivado pela sequência de resultados negativos, que atirou a equipa para um lugar aflitivo.

O Trofense, atual penúltimo classificado da Liga SABSEG, somou apenas três pontos nos últimos dez jogos do segundo escalão (30 possíveis) e, desde o início da orientação de Chaló, a equipa venceu só quatro de 19 jogos disputados.

A saída do técnico deverá estar consumada em vésperas do desafio com o Varzim, um dos adversários diretos na disputa pela permanência na Liga SABSEG.